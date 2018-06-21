Киевсовет решил музеефицировать артефакты на Почтовой площади без разрыва инвестдоговора

Киевсовет решил музеефицировать артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, без разрыва договора с застройщиком территории по инвестиционному соглашению.

За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 68 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

После консультаций между Кличко и председателем фракции "Объединение "Самопомощь" в Киевсовете Сергеем Гусовским относительно ситуации, которая сложилась с археологическими раскопками на Почтовой площади, был разработан совместный проект решения.

Цель документа - сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте "общественного пространства".

Проектом решения предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие соответствующей консервации и музеефикации на месте, провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади, а впоследствии принять в коммунальную собственность столицы имущество, находящееся на указанном земельном участке.

Также до завершения конкурса по музеефикации и организации публичного пространства Киевский городской совет воздерживается от принятия решений относительно дальнейшего изменения целевого назначения, смены собственника и/или землепользователя земельного участка, на котором осуществляются археологические раскопки.

Исходя из того, что на данный момент в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади, проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

Как сообщали Українські Новини, Министерство культуры совместно с Центром археологии Киева и Институтом археологии Национальной академии наук презентовало виртуальный 3D-тур в местах раскопок, проведенных в ходе реконструкции Почтовой площади в Киеве.

30 августа 2015 года Киевская городская государственная администрация открыла Почтовую площадь после реконструкции.

В ходе реконструкции площади на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.