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Киевсовет решил музеефицировать артефакты на Почтовой площади без разрыва инвестдоговора
13:40 21.06.2018 |
Киевсовет решил музеефицировать артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, без разрыва договора с застройщиком территории по инвестиционному соглашению.
За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 68 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.
После консультаций между Кличко и председателем фракции "Объединение "Самопомощь" в Киевсовете Сергеем Гусовским относительно ситуации, которая сложилась с археологическими раскопками на Почтовой площади, был разработан совместный проект решения.
Цель документа - сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте "общественного пространства".
Проектом решения предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие соответствующей консервации и музеефикации на месте, провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади, а впоследствии принять в коммунальную собственность столицы имущество, находящееся на указанном земельном участке.
Также до завершения конкурса по музеефикации и организации публичного пространства Киевский городской совет воздерживается от принятия решений относительно дальнейшего изменения целевого назначения, смены собственника и/или землепользователя земельного участка, на котором осуществляются археологические раскопки.
Исходя из того, что на данный момент в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади, проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".
Как сообщали Українські Новини, Министерство культуры совместно с Центром археологии Киева и Институтом археологии Национальной академии наук презентовало виртуальный 3D-тур в местах раскопок, проведенных в ходе реконструкции Почтовой площади в Киеве.
30 августа 2015 года Киевская городская государственная администрация открыла Почтовую площадь после реконструкции.
В ходе реконструкции площади на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.
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