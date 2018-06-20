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Въезд в центр Киева предлагают сделать платным
17:42 20.06.2018 |
Решить проблему парковок в Киеве можно введением оплаты за въезд в центральное ядро столицы, а также строительством перехватывающих паркингов на въезде в столицу.
Об этом заявили в коммунальном объединении "Киевгенплан", сообщается на странице в Facebook.
По информации предприятия, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс автомобилей, из них 767 тыс - легковые.
С целью решения проблемы с парковками в столице была разработана "Схема размещения гаражей и автостоянок в Киеве". Она предусматривает освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшение количества въезжающих машин, расчет мест под перехватывающие паркинги, ограничение въезда автомобилей в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами.
Согласно данным "Киевгенплана", 10% легковых автомобилей (ориентировочно 7 тыс машино-мест) возможно перехватить на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги.
Из других регионов Украины и населенных пунктов Киевской области в город ежедневно утром въезжает около 100 тыс автомобилей, из которых около 70 тыс легковых автомобилей.
Большинство из них направляется через центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей.
Также для ограничения въезда в центральную часть города предполагается размещение перехватывающих паркингов на границе центрального ядра.
Таким образом, по мнению специалистов Института Генплана, часть населения пересядет на общественный транспорт.
Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную зону, а также постепенно ввести платный въезд в центральное ядро города.
К тому же, решению проблемы с транспортом в Киеве будет способствовать завершение строительства Подольского мостового перехода, строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкому мостовым переходам через Днепр.
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