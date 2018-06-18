Суд обязал застройщиков снести многоквартирный дом в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства

Хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

Об этом говорится в решении суда от 11 июня, текстом которого располагают Українськi Новини.

Суд принял решение снести жилой комплекс "Перспектива" по улице Теодора Драйзера, 40.

Многоквартирный дом был построен вместо школы на земле с целевым назначением "Образование".

Компаниям "Глобал Строй-3", "Укрсоцстрой", "Киевмонтажстрой" поручено снести объект как самовольно построенный и привести земельный участок в изначальное состояние.

В 2007 году этот участок площадью 2,464 га был отведен городскими властями под строительство средней общеобразовательной школы.

В 2013 году прокуратура Деснянского района города Киева обратилась в хозяйственный суд Киева для того чтобы вернуть данный участок земли общине города.

Хозяйственный суд принял решение не отдавать землю Киевскому городскому совету, а передать ее ООО "Глобал Строй-3" для дальнейшей достройки школы.

С этой целью был заключен новый инвестиционный договор.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Киевская городская государственная администрация договорилась с инвестором о строительстве частной школы в Оболонском районе за 200 млн гривен.