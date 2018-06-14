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Киевсовет обнародовал список улиц, где могут разрешить ездить со скоростью 80 км/ч
17:56 14.06.2018 |
На 22 улицах Киева могут разрешить скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Соответствующий проект решения согласован на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, связи и рекламе. Повышенный скоростной режим планируют вводить в период с 1 апреля по 1 ноября, сообщили в киевской мэрии.
Как известно, с 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно с которыми, максимальная скорость транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 до 50 км/ч. Однако у местных властей есть полномочия устанавливать перечень улиц, где действует иной скоростной режим.
Ездить быстрее водителям разрешат в основном на улицах, где хорошее дорожное покрытие, которые оборудованы, надземными и подземными пешеходными переходами.
В частности, это такие участки:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);
- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);
- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);
- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания Киева; при условии капитального ремонта проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской до просп. Леся Курбаса);
- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);
- ул. Борщаговская;
- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).
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