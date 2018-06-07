Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

Пока Киевский метрополитен никак не может решить, кто будет строить подземку на Виноградарь, наши строители роют тоннели за границей. Впрочем, кое-что достается и украинцам. Пусть киевляне и не дождутся новых станций в срок, зато их порадуют свеженьким ремонтом на старых. Планов тут у метрополитена немало. Да и в других городах у метростроителей есть работа.

Что и когда планируется открыть и отремонтировать под землей UBR.ua узнавал у генерального директора компании Киевметрострой Александра Метелицы.

Александр Николаевич, расскажите, что уже успел сделать Киевметрострой за последние годы?

Наша компания уже 69 лет строит метро в Киеве. На сегодняшний день построено 52 станции и 74 км линий метрополитена. Последнюю станцию - Теремки - ввели в эксплуатацию в ноябре 2013 года. К сожалению, в течении пяти последних лет метро в Киеве не строится.

Как же на счет ветки метро на Виноградарь?

Столичные власти разработали проект, определили источник финансирования, но, начиная с января этого года, по непонятным нам причинам, заказчик переносит в шестой раз сроки подачи тендерных предложений на строительство, мотивируя это тем, что нет желающих участвовать. Хотя и мы, и другие заграничные фирмы заявки подавали. А техника и люди есть. Можем начать уже в этом году без значительных вложений на старте.

И какова дальнейшая судьба этой ветки метро?

До 10 июля планируют в очередной раз собрать все заявки и необходимые документы, и в августе провести аукцион. На первом этапе должны быть построены две станции с соответствующими блоками, помещениями, проходкой двух тоннелей. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд грн. Сроки - три года. Хотя мы рассматриваем возможность закончить даже раньше. По второй очереди предусмотрено строительство депо для обслуживания подвижного состава.

Пока не провели новый тендер сидите без работы? Техника простаивает?

Нет, так не выйдет. Ради сохранения многотысячного коллектива проходчиков, специалистов, инженерно-технического персонала, механизаторов, компания приняла решение выходить на строительные площадки в Харькове, Днепре и пр., где мы принимаем непосредственное участие в строительстве метро. Также участвуем в инфраструктурном стратегическом проекте Новоднестровской ГАЭС. Есть у компании и несколько зарубежных проектов.

Какие страны заинтересованы в сотрудничестве с украинскими специалистами?

Например, в Индии строим метро. В Грузии - ГЭС. По Турции есть тоже инфраструктурные проекты.

Планируются ли какие-то работы по уже существующим станциям метро?

У столичного метрополитена грандиозные планы по ремонту всех станций и входов под европейские стандарты. К примеру, мы выиграли тендеры на реконструкцию станции метро Святошин. Первый этап реконструкции намечен на конец июля текущего года. По остальным станциям разрабатывается проектно-сметная документация.

Помимо строительства метро, чем еще ваша компания занимается?

Заканчиваем работы по строительству и вводу в эксплуатацию второй нитки главного канализационного коллектора. 25 лет Киев находился в зоне риска подтопления фекалиями из-за плачевного состояния первой нитки коллектора. Первую очередь строительства второй, длинной 9,8 км, уже сдали и успешно подключили.

Не могу не спросить про давнюю боль многих жителей Киева. Есть ли какие-то новости про строительство метро на Троещину?

К нам обращается много иностранных компаний, в том числе из Китая, Италии, Турции, относительно возможного совместного участия в проекте по строительству метро на Троещину. Китайцы рассматривают возможность софинансирования под гарантии государства, а в нас видят реализаторов проекта. Сейчас ведутся переговоры как в стенах киевской мэрии, так и в более высоких кабинетах.

А что Вы думаете про весьма амбициозный проект по Гиперлупу в Украине?

Это современные технологии, которые нужно задействовать в наших инфраструктурных проектах, но мы пока не видим альтернативы, например, метрополитену в Киеве. И потом, для строительства той же ветки на Троещину уже довольно много сделано, в том числе и Подольский мост, который включает в себя инфраструктуру для метрополитена. Поэтому, к сожалению, о сверхсовременном транспорте мы можем пока только мечтать.