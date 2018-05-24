Киевского Ленина может заменить создатель биткойна

В Киеве на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченка намерены поставить памятник Сатоши Накамото - автору первой криптовалюты и технологии блокчейн. Реализацией проекта занимается украинская компания в области VR/AR и робототехники Raccoon.World.

Поначалу памятник будет реализован в виртуальном виде и его можно будет увидеть с помощью мобильного приложения. Как сообщает Delo.ua, средства в размере 1 биткойна в создание виртуального памятника вложил основатель инвестиционной платформы Startup Network Александр Сорока.

В будущем создатели планируют подать общественную петицию в КГГА об установке реального памятника и запустить краудфандинговую кампанию для сбора средств на строительство.

Если петиция будет отклонена городскими властями, авторы проекта рассчитывают реализовать проект на других локациях.

Установка памятника в Киеве - первый этап глобального проекта по созданию Виртуальной блокчейн-республики и открытию памятников создателю биткойна по всему миру.

До сих пор доподлинно неизвестно, кто скрывается под именем Сатоши Накамото. Разработчика биткойна никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей либо искусственный интеллект.

Памятник Ленину на бульваре Шевченка снесли в декабре 2013 года. После этого постамент памятника не раз становился частью арт-инсталляций. В разное время его озеленяли живыми растениями и использовали как основу для неоновых арт-объектов.