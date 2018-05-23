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Стала известна стоимость билета на поезд Киев-«Борисполь»
23:07 22.05.2018 |
На первом этапе запуска скоростного сообщения Киев - аэропорт "Борисполь" поезда будут курсировать в час пик каждые 30 минут, стоимость билетов будет составлять приблизительно 80 гривен. Об этом рассказал во вторник и.о. председателя правления ПАО "Укрзализниця" Евгений Кравцов во время инспекции хода строительства инфраструктуры железнодорожного сообщения Киев-"Борисполь", пишет в Facebook пресс-служба компании.
"Мы планируем на первом тестовом этапе, что в часы пик поезда будут курсировать с промежутками 30 минут, это утром и вечером, а в менее загруженный период - ориентировочно с промежутком в час. Относительно стоимости билетов, то на момент стоимости сообщения, мы планируем установить ее на уровне до 80 гривен", - сказал Кравцов.
По его словам, определяя стоимость проезда, "Укрзализниця" считалась с конкуренцией с автобусным транспортом. Однако в дальнейшем, заметил он, в зависимости от спроса пассажиров, эта стоимость билетов может корректироваться.
Напомним, как сообщалось ранее, строительство железнодорожных путей из Киева в аэропорт "Борисполь" выполнено на 25%.
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