В центральных частях города запретят наземные парковки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесло изменение в государственную строительную норму (ГСН), разрешающее только подземные автостоянки в исторических и центральных частях города. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Парцхаладзе отметил, что в большинстве цивилизованных стран Европы и мира действует принцип, согласно которому улицы городов являются безопасными и комфортными для людей. "Поэтому общественные и жилые застройки проектируются с удобным подземным паркингом, что нивелирует возможное преобразование центральных улиц в сплошную стоянку для автомобилей", - пояснил он.

"Мы приняли этот пример и при обновлении ГСН по градостроительству и планированию территорий внесли изменение, согласно которому в исторических и центральных частях городов допускается проектирование исключительно подземных автостоянок", - добавил Парцхаладзе.

Обновленный ГСН уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время, заключил замминистра.