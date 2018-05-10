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В центральных частях города запретят наземные парковки
16:26 10.05.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесло изменение в государственную строительную норму (ГСН), разрешающее только подземные автостоянки в исторических и центральных частях города. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
Парцхаладзе отметил, что в большинстве цивилизованных стран Европы и мира действует принцип, согласно которому улицы городов являются безопасными и комфортными для людей. "Поэтому общественные и жилые застройки проектируются с удобным подземным паркингом, что нивелирует возможное преобразование центральных улиц в сплошную стоянку для автомобилей", - пояснил он.
"Мы приняли этот пример и при обновлении ГСН по градостроительству и планированию территорий внесли изменение, согласно которому в исторических и центральных частях городов допускается проектирование исключительно подземных автостоянок", - добавил Парцхаладзе.
Обновленный ГСН уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время, заключил замминистра.
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