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Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве
08:37 10.05.2018 |
Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в государственную собственность Гостиный двор в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.
"Во вторник, 08.05.2018, Верховный Суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и регионального отделения Фонда госимущества по Киеву и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора", расположенного на Контрактовой площади в Киеве", - сказано в нем.
Согласно сообщению, с 1994 года здание Гостиного двора площадью 9 433 кв. м находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".
По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".
В связи с этим, ФГИ обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество.
Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.
Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры.
Верховный Суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.
Как сообщали Українські Новини, в феврале апелляционный суд вернул в госсобственность Гостиный двор в Киеве.
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