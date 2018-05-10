Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в государственную собственность Гостиный двор в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

"Во вторник, 08.05.2018, Верховный Суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и регионального отделения Фонда госимущества по Киеву и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора", расположенного на Контрактовой площади в Киеве", - сказано в нем.

Согласно сообщению, с 1994 года здание Гостиного двора площадью 9 433 кв. м находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

В связи с этим, ФГИ обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество.

Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры.

Верховный Суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

Как сообщали Українські Новини, в феврале апелляционный суд вернул в госсобственность Гостиный двор в Киеве.