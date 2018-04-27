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8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА
14:10 27.04.2018 |
Киевская городская государственная администрация констатирует отключение 8 районов Киева от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с компанией "Киевгаз".
Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українські Новини.
"Город объединил во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня", - сказано в нем со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
Он пояснил, что связано это с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.
В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".
Также из-за процесса заключения соглашений на газоснабжение котельных, был начат процесс проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.
Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.
Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до +40°С, которая подается в теплосети с повышенным давлением.
В связи с этим технологически невозможно испытать теплосети без отключения горячей воды.
21 декабря 2017 года "Киевэнерго" подписала с Киевской городской государственной администрацией соглашение о продлении сроков аренды коммунальных теплосетей до 27 апреля 2018 года.
КГГА и "Киевэнерго" 27 сентября 2001 года подписали "Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева" со сроком действия до 31 декабря 2017 года.
Договор предусматривал передачу в управление "Киевэнерго" коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода "Энергия".
Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до 31 июля.
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