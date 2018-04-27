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В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов
08:57 27.04.2018 |
В Киевской области группа злоумышленников потребовала у застройщиков взятку в сумме $200 тыс. за прекращение блокирования и препятствования строительству жилого комплекса, сообщают в главном следственном управлении Национальной полиции Украины.
"Трое злоумышленников требовали и получили средства в сумме 200 000 долларов от застройщика за прекращение блокирования и препятствования строительству жилого комплекса в Киевской области. Задержали злоумышленников во время получения средств", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые требовали средства от застройщиков.
Следователи установили, что трое злоумышленников, прикрываясь общественной деятельностью, требовали и получили средства в сумме 200 тыс. долларов от застройщика. Деньги злоумышленники требовали за прекращение блокирования и препятствования строительства одного из жилых комплексов в Киево-Святошинском районе Киевской области.
В ходе проведения санкционированных обысков полиция обнаружила и изъяла доказательства их преступной деятельности.
Указанным лицам инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
По результатам расследования обвинительный акт в отношении указанных лиц направлено в суд для рассмотрения дела.
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