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Вакантность торговых площадей в Киеве в І кв.-2018 сократилась до 4,5%
16:29 12.04.2018 |
Вакантность качественных торговых площадей в Киеве в январе-марте 2018 года сократилась до 4,5%, несмотря на ввод двух новых торговых центров общей площадью 34 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине.
Согласно сообщению, показатель вакантности столичной торговой недвижимости является самым низким с 2013 года.
По данным JLL, новое предложение торговых площадей в 2018 году составит еще 77 тыс. кв. м. В частности, в начале апреля открыт ТЦ Smart Plaza Polytech площадью 15 тыс. кв. м, а также ожидается открытие ТРЦ River Mall (62 тыс. кв. м).
"Несмотря на запуск новых объектов, в 2018 году ожидается незначительное уменьшение вакантности вследствие недостатка торговых площадей на фоне высокого спроса. Так, в открытых в первом квартале торговых центрах практически отсутствуют свободные площади", - указано говорится в отчете компании.
В то же время, в JLL отметили рост максимальных арендных ставок в столичных ТРЦ в І кв.-2018 на 6%, до $1 тыс./кв. м в год, или $85/кв. м в месяц.
"Показатель приблизился к докризисному уровню 2010-2013 годов, когда ставки достигали $1,1-1,2 тыс./кв. м в год ($90-100/1 кв. м в месяц)", - отмечается в сообщении JLL.
По прогнозам аналитиков, на протяжении 2018 года рост арендных ставок продолжится, однако будет умеренным.
"Восстановление планов развития ритейлеров наряду с ограниченным предложением оказывают наиболее ощутимое влияние на арендные ставки для крупных арендаторов. В существующих объектах предложение для них отсутствует, поэтому кинотеатрам и супермаркетам приходится конкурировать внутри своих сегментов за площади в немногочисленных будущих объектах. Арендные ставки будут увеличиваться и в дальнейшем, однако темпы роста будут умеренными, сдерживаемые динамикой доходов населения и, следовательно, товарооборота", - цитируется в отчете компании руководитель отдела торговых площадей JLL Екатерина Весна.
Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2016 году составил $6,8. Портфель в сфере управления недвижимостью составляет 409 млн кв. м.
Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 78 тыс. сотрудников.
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