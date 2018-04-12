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Продажи жилья в Киеве в 2017г превысили объем введения в эксплуатацию на 21% - эксперты
13:44 12.04.2018 |
Количество проданных квартир в Киеве в 2017 году достигло порядка 40 тыс., тогда как количество сданного в эксплуатацию жилья в прошлом году составило 33 тыс. квартир, сообщил директор по развитию портала недвижимости ЛУН.ua Андрей Мима на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
"Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано (в 2017 году - ИФ). То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано - 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства", - отметил А.Мима.
В то же время, по словам эксперта, темпы строительства в Киеве и регионе остаются высокими.
"В Киеве (в 2017 году - ИФ) - порядка 100 наименований жилых комплексов, а в Киевской области - около 150. То есть, несколько жилых комплексов может запускаться в месяц или даже в неделю ", - объяснил А.Мима.
По оценкам маркетинг-аналитика City One Development Елены Шириной, количество инвестиционных сделок в структуре продаж жилья составляет около 40%.
"У нас порядка 40% сделок идет с целью инвестирования средств", - заявила Е.Ширина.
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