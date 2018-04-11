После вступления в силу закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, подписанного президентом Украины 28 марта, столичные власти получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать машины, оставленные в местах, запрещенных для парковки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"О парковках. Проблема действительно есть, и она достаточно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов, потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве, - Паркхаус, парковки - стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно: на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", - подчеркнул В.Кличко в эфире радио "Новое время", сообщает его пресс-служба.

Мэр Киева добавил, что сегодня столичные власти не могут штрафовать водителей-нарушителей. Однако недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и после его вступления в силу городские власти получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

"Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям - оставлять авто на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными ", - отметил мэр.

Недешево, по словам В.Кличко, будет стоить владельцам автомобилей и забрать эвакуированное транспортное средство со штрафплощадки.

Мэр Киева выразил надежду, что в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрена 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

