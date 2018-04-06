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Вакантность торговых площадей в Киеве в 2017г снизилась до 5% - CBRE
17:07 06.04.2018 |
Средняя вакантность торговых площадей Киева по итогам 2017 года снизилась на 6 п. п. - до 5% с 11%, в лучших торговых центрах осталась в диапазоне 0-2%, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).
Согласно ее данным, в 2018 году следует ожидать увеличения вакантности торговых площадей.
"Общий тренд к сокращению вакантности в значительной степени зависит от своевременного завершения заявленных проектов, в том числе двух крупных торговых центров River Mall (58,7 тыс. кв. м GLA) и Retroville (80,7 тыс. кв. м GLA). Несмотря на вероятность задержек с вводом в эксплуатацию, средняя вакантность на рынке возрастет, если весь заявленный объем выйдет на рынок вовремя", - цитируется в сообщении управляющий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан.
В то же время, по данным компании, арендные ставки в 2017 году выросли на 10-25%.
"В лучших торговых центрах ставки оставались относительно стабильными в диапазоне $60-86/кв. м/месяц, в других ТЦ колебались в пределах $32-45/кв. м/месяц к концу 2017 года", - говорится в исследовании.
По прогнозам компании, арендные ставки на помещения в наиболее популярных ТЦ столицы в 2018 году продолжат расти, в то время как в остальных изменятся незнечительно.
"Учитывая прогнозируемое предложение 2018 года, новый объем на 2018-2020 гг. остается значительным - приблизительно 600 тыс. кв. м. Исключая торговые центры с лучшим расположением и концепцией, такой резкий рост предложения в ближайшие три года, вероятно, приведет к сдерживанию роста арендных ставок", - объяснил Р.Цуркан.
Согласно исследованию CBRE, новое предложение торговых площадей в 2018 году составит 222,5 тыс. кв. м. В частности, в начале года уже открылись ТРЦ Rive Gauche, "Ритейл Парк Петровка" и ТРЦ Smart Plaza Polytech. Также к открытию заявлены ТРЦ Smart Plaza Obolon, ТРЦ Good Life и вторая очередь ТРЦ "Апрель", два более масштабных проекта - River Mall (58,7 тыс. кв. м) и Retroville (80,7 тыс. кв. м).
По данным CBRE, в 2017 года наблюдалось расширение сетей присутствующих ритейлеров и выход на украинский рынок новых. Даная тенденция сохранится и в 2018 году при условии укрепления экономики, повышения потребительского спроса, отмечают в компании.
"В течение первых месяцев 2018 года на рынок уже вышли такие бренды, как Decathlon, AllSaints, Santoni, Jo Malone и Kilian. Более того, ожидается выход таких брендов, как IKEA, H&M, Zara Home, DeFacto и KOTON", - напомнили в CBRE.
В то же время темпы девелопмента ТРЦ в 2017 году замедлились, на многие проекты перенесены сроки завершения, главным образом, из-за нехватки финансирования, отмечается в исследовании.
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