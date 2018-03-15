Финансовые новости
- |
- 15.03.18
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевских маршрутчиков обяжут установить валидаторы для е-билета
15:01 15.03.2018 |
Киевская горгосадминистрация вводит новые требования для частных перевозчиков - маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба мэрии.
"С сегодняшнего дня (15 марта, - ред.) действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - рассказал чиновник.
Таким образом, столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.
"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит ", - заявил Давтян.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада избрала омбудсменом депутата Денисову (НФ)
|Рада назначила Смолия главой НБУ
|Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Савченко.
|Луценко намерен внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Рады Савченко в четверг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевских маршрутчиков обяжут установить валидаторы для е-билета
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|На четырех станциях киевской подземки начали работать кассы исключительно с карточками метро
|В Киеве потребителей электроэнергии с 1 марта будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети"
|Проезд из Киева в аэропорт Борисполь подорожал до 100 гривен
|Электронная декларация о выборе врача. К чему готовиться и о чем не беспокоиться
Это интересно
|Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов