Киевских маршрутчиков обяжут установить валидаторы для е-билета

Киевская горгосадминистрация вводит новые требования для частных перевозчиков - маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба мэрии.

"С сегодняшнего дня (15 марта, - ред.) действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - рассказал чиновник.

Таким образом, столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит ", - заявил Давтян.