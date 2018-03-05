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На четырех станциях киевской подземки начали работать кассы исключительно с карточками метро
17:31 05.03.2018 |
На четырех станциях киевской подземки начали работать кассы исключительно с карточками метро.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
Так, указанные кассы открыты на «Вокзальной», «Крещатике», «Академгородке» и «Майдане Незалежности». Их можно идентифицировать по надписи «Карточки метро».
В то же время, на указанных станциях продолжают функционировать кассы по продаже жетонов.
«Эти изменения позволят усовершенствовать обслуживание пассажиров, поскольку карточками уже пользуется более 60% общего пассажиропотока. В такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость», - говорится в сообщении.
Как отмечают в метрополитене, жетон постепенно выводится из обращения в столичном метро и одновременно проводится работа по автоматизации процессов. Соответственно, кассы работают с ограниченным количеством жетонов, а в автоматах их можно приобрести сколько кому нужно.
Также пассажиры могут оплатить проезд непосредственно на желтом турникете, воспользовавшись любой бесконтактной банковской карточкой.
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