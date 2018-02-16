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В Киеве задержали директора "Элита-центр"
16:28 16.02.2018 |
Правоохранители задержали директора ООО "Элита-центр" по подозрению в вымогательстве взятки 50 тыс. долларов в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров 2 строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости "Элита-центр", - сказано в нем.
Установлено, что директор ООО "Элита-центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", требовали 50 тысяч долларов от владельца квартиры в новостройке за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Подозреваемые обещали за взятку закрыть гражданские дела против владельцев квартир и отозвать существующие иски о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.
Правоохранители 15 февраля задержали директора "Элита-центр" по месту его проживания, а второго подозреваемого - под зданием Оболонского райсуда Киева сразу после получения взятки.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица) Уголовного кодекса.
Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали Українські Новини, Апелляционный суд Киева подтвердил законность освобождения из-под стражи Волконского по "закону Савченко" под залог в размере более 384 млн гривен с ношением электронного средства контроля.
22 августа 2011 года милиция завершила доследование уголовного дела по обвинению Волконского в организации аферы "Элита-центра".
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