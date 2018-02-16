Правоохранители задержали директора ООО "Элита-центр" по подозрению в вымогательстве взятки 50 тыс. долларов в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров 2 строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости "Элита-центр", - сказано в нем.

Установлено, что директор ООО "Элита-центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", требовали 50 тысяч долларов от владельца квартиры в новостройке за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Подозреваемые обещали за взятку закрыть гражданские дела против владельцев квартир и отозвать существующие иски о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.

Правоохранители 15 февраля задержали директора "Элита-центр" по месту его проживания, а второго подозреваемого - под зданием Оболонского райсуда Киева сразу после получения взятки.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица) Уголовного кодекса.

Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українські Новини, Апелляционный суд Киева подтвердил законность освобождения из-под стражи Волконского по "закону Савченко" под залог в размере более 384 млн гривен с ношением электронного средства контроля.

22 августа 2011 года милиция завершила доследование уголовного дела по обвинению Волконского в организации аферы "Элита-центра".

