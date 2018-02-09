Финансовые новости
- |
- 09.02.18
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Карточка киевлянина в апреле начнет работать как электронный билет в муниципальном транспорте
15:44 08.02.2018 |
"Карточкой киевлянина" с апреля 2018 года, когда в столице заработает единый электронный билет, можно будет пользоваться как проездным не только в метро, городской электричке и скоростном трамвае, но в троллейбусах и трамваях, сообщила пресс-служба компании UNIT.
Согласно пресс-релизу компании, чтобы воспользоваться "Карточкой киевлянина" как электронным билетом, необходимо просто приложить ее к валидатору - устройству для считывания данных с электронных документов, которые будут установлены в салонах общественного транспорта. После этого поездки будут списаны с карты. В случае, если пассажир имеет право льготного проезда, то через социальное приложение "Карточки киевлянина" льгота будет считана автоматически.
"Транспортный модуль "Карточки киевлянина" дает возможность вести учет и идентифицировать пассажиров городского муниципального транспорта. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за проезд льготников. Использование данной платформы позволит избежать неточностей и погрешностей в формировании статистики, упростит систему расчета между КГГА и коммунальным транспортом", - отметила менеджер проекта "Карточка киевлянина" Алина Максименко.
Также отмечается, что благодаря автоматизации учета пассажиров и предоставления льгот, из тени можно вывести значительную часть средств, полученных от продажи "серых". Кроме того, в ближайшее время компания UNIT планирует запустить мобильное приложение проекта - сначала на платформе iOS, а позже на Android. Благодаря новой платформе у пользователей появится возможность купить электронный билет на своем смартфоне и просматривать статистику поездок по "Карточке киевлянина".
"Карточка киевлянина- полноценная банковская карта с рядом дополнительных функций, которые автоматизируют и упорядочивают механизм предоставления льгот, их учет и адресность, создают удобные сервисы для всех жителей города. Содержит следующие модули: транспортный, коммунальный, медицинский, торговый, образование, культура, админуслуги, цифровая подпись.
Инвестором и разработчиком проекта является украинская ІТ-компания UNIT. Заказчик - Киевская городская государственная администрация. Реализация проекта осуществляется при участии КП "Главный информационно-вычислительный центр", КП "Киевпастранс", КП "Киевский метрополитен", банка-эмитента "Ощадбанк", Visa и MasterCard.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курсовая раскачка на межбанке завершилась 8 февраля удешевлением доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Пощечина для НАБУ: Зачем Борщ променяла Сытника на Онищенко
|Хунвейбины Билецкого предложат Украине новые стандарты демократии
|Зачем Израиль драконит Путина геноцидом украинцев
|Киевсовет переименовал станцию метро Петровка в Почайна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Карточка киевлянина в апреле начнет работать как электронный билет в муниципальном транспорте
|Киевсовет переименовал станцию метро Петровка в Почайна
|ФГВФЛ при поддержке Минюста вернул в собственность Родовид Банка 113,5 га в Оболонском районе Киева
|Украина заняла 39 место среди 115 стран в рейтинге бюджетной прозрачности
Украина заняла 39 место среди 115 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2385038-ukraina-zanyala-39-mesto-sredi-115-stran-v-reytinge-byudjetnoy-prozrachnosti.html
|Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
Это интересно
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год
|10 лучших рекламных роликов Супербоула-2018
|Хайп вокруг сверхзащищенного смартфона Turing Phone завершился банкротством
|ФБР поймало «спам-короля» Левашова с помощью его учетной записи iCloud
|Intel представила умные очки Vaunt