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ФГВФЛ при поддержке Минюста вернул в собственность Родовид Банка 113,5 га в Оболонском районе Киева
15:25 07.02.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц при поддержке Министерства юстиции вернул в собственность Родовид Банка земельный участок площадью более 113,5 га в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба фонда, передают Українські Новини.
6 февраля, по результатам рассмотрения жалобы банка о незаконном отчуждении имущества и незаконной регистрации права собственности на земельный участок, Комиссией по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Министерство юстиции) было принято решение, согласно которому банку возвращено незаконно отчужденное имущество.
В сообщении отмечается, что оперативно решить конфликт помогла сознательная позиция и поддержка компании, которая последней якобы купила этот актив, а впоследствии обнаружила нарушения.
Во время рассмотрения жалобы банка представители компании заявили, что после того, как им стало известно о противоправных действиях при отчуждении земельного участка, они остановили любые действия с имуществом, провели собственное расследование и сотрудничали с фондом.
1 февраля фонд сообщил о незаконном переоформлении права собственности и последующей многочисленной мошеннической продаже вышеуказанного земельного участка.
Как сообщали Українські Новини, 26 февраля 2016 Фонд гарантирования вкладов признал неплатежеспособным Родовид Банк.
В декабре 2017 Национальный банк отозвал банковскую лицензию у Родовид Банка.
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