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Рейдеры украли у госбанка 113 гектаров земли на Оболони
17:16 01.02.2018 |
Земельный участок, площадью свыше 113,5 гектара в Оболонском районе Киева, который принадлежит Родовид Банку, был незаконно переоформлен и продан.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
"Один из самых ликвидных активов, примерной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден в АО "Родовид Банк". Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем СБУ на него был наложен арест", - заявили в Фонде.
С нарушением законодательства, путем фальсификации документов всего лишь за месяц землю банка в столице было трижды перепродано.
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Рейдерский захват имущества "Родовид Банк" проходило в несколько этапов: 13 декабря 2017 года, якобы, в результате публичных торгов ОГИС Оболонского района Киева, несмотря на наложенный арест, участок был продан компании-нерезиденту, зарегистрированному в республике Кипр.
21 декабря 2017 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа, вроде бы, зарегистрировала за ней право собственности.
А уже 28 декабря 2017 года, в течение лишь одного дня, земельный участок был дважды перепродан.
В обоих случаях договоры купли-продажи, вроде бы, были заверены регистратором коммунального предприятия "Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации" Черниговского областного совета.
Ликвидатор Родовид Банка подал обращение в Генеральную прокуратуру о незаконном завладении имуществом банка и 19 января 2018 года Печерский районный суд Киева наложил очередной арест на указанный земельный участок.
Также подана жалоба в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте, чтобы отменить незаконную регистрацию.
Напомним, "Родовид Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных в феврале 2016 года.
"Родовид Банк" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупных банков.
В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд гривен, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.
Правительство приняло решение создать на базе "Родовид Банка" санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.
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