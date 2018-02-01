Рейдеры украли у госбанка 113 гектаров земли на Оболони

Земельный участок, площадью свыше 113,5 гектара в Оболонском районе Киева, который принадлежит Родовид Банку, был незаконно переоформлен и продан.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Один из самых ликвидных активов, примерной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден в АО "Родовид Банк". Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем СБУ на него был наложен арест", - заявили в Фонде.

С нарушением законодательства, путем фальсификации документов всего лишь за месяц землю банка в столице было трижды перепродано.

Статьи по теме:

30.11.09 Родовид Банк отсудил за долги у Фирташа участок земли в Киеве площадью 113 га.

Ро­до­вид Банк в су­дах от­сто­ял пра­во изъ­ять у 16 ком­па­ний - не­пла­тель­щи­ков за­лог, ко­то­рым вы­сту­пал зе­мель­ный уча­сток пло­ща­дью 113 га в Ки­е­ве на Обо­лони.



Рейдерский захват имущества "Родовид Банк" проходило в несколько этапов: 13 декабря 2017 года, якобы, в результате публичных торгов ОГИС Оболонского района Киева, несмотря на наложенный арест, участок был продан компании-нерезиденту, зарегистрированному в республике Кипр.

21 декабря 2017 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа, вроде бы, зарегистрировала за ней право собственности.

А уже 28 декабря 2017 года, в течение лишь одного дня, земельный участок был дважды перепродан.

В обоих случаях договоры купли-продажи, вроде бы, были заверены регистратором коммунального предприятия "Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации" Черниговского областного совета.

Ликвидатор Родовид Банка подал обращение в Генеральную прокуратуру о незаконном завладении имуществом банка и 19 января 2018 года Печерский районный суд Киева наложил очередной арест на указанный земельный участок.

Также подана жалоба в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте, чтобы отменить незаконную регистрацию.

Напомним, "Родовид Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных в феврале 2016 года.

"Родовид Банк" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупных банков.

В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд гривен, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Правительство приняло решение создать на базе "Родовид Банка" санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.