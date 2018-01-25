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Комиссия Киевсовета поддержала переименование аэропорта Жуляны
08:15 25.01.2018 |
Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержала переименование международного аэропорта Жуляны в честь авиаконструктора Игоря Сикорского.
Это название в течение двух месяцев обсуждалась на сайте исполнительного органа и альтернативных названий или замечаний не поступило, указывается на сайте Киевсовета.
Далее проект решения еще должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.
В ведомстве напомнили о достижениях Игоря Сикорского. Авиаконструктор вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов. Он создал первые в мире: четырехмоторный самолет Русский витязь, тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет Илья Муромец, трансатлантический гидроплан, серийный вертолет одновинтовой схемы.
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