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Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Виноградарь
09:18 23.01.2018 |
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,32 млрд грн.
Соответствующее объявление размещено на сайте Prozorro.
«Строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства)», - говорится в сообщении.
Работы должны быть выполнены в течение 36 месяцев. Конечный срок подачи предложений - до 19 февраля 2018 года.
Как сообщал УНИАН, за 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.
Киев на строительство метро в 2018 году получит из госбюджета 2,6 млрд грн.
Суммарная эксплуатационная протяженность действующих трех линий Киевского метрополитена составляет около 69 км. К услугам пассажиров - 52 станции с тремя пересадочными узлами.
Строится четвертая линия (Подольско-Воскресенская). По разным прогнозам, строительство новой ветки завершится в 2020-2030 гг.
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