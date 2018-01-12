Внедрить систему электронного билета в Киеве планируестя во втором квартале 2018 года

Компания "Амрита комплексные решения" должна поставить все бортовые компьютеры и валидаторы для внедрения единого электронного билета до конца марта 2018 года.

Об этом стало известно из отчета Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

Внедрить систему электронного билета планируют во втором квартале 2018 года, хотя полтора месяца назад в КГГА называли более четкие сроки - апрель.

В КП "Киевпастранс" отчитались, что модернизация существующей системы оплаты проезда и учета пассажиров в городском транспорте - продолжается.

Помимо внедрения отдельных элементов новой системы на скоростном трамвае, фуникулере, городской электричке, ведутся работы по оснащению подвижного состава наземного общественного транспорта оборудованием для осуществления расчетов за проезд электронными билетами.

В документе отметили, что победителем тендера на закупку оборудования, необходимого для внедрения э-билета в наземном пассажирском транспорте Киева, стало ООО "Амріта Комплексні Рішення".

По результатам аукциона, компания осуществит эти работы за 365 млн грн.

Поставку оборудования планировалось осуществить в два этапа: на первом - поставить 500 единиц комплектов технических средств автоматической оплаты проезда и 300 единиц приборов инспекции в срок до 20 декабря 2017 года; на втором - поставить 1000 единиц комплектов до 20 марта 2018 года.

Исходя из изложенного, ориентировочный срок введения электронного билета на наземном общественном транспорте в тестовом режиме - второй квартал 2018 года, говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в ноябре директор Департамента информационных технологий Киевской горгосадминистрации Юрий Назаров заявлял, что допоставить 1000 комплектов оборудования должны в начале 2018 года. Хотя сейчас назвали срок - 20 марта.

Тогда же, в ноябре, Назаров рассказал, что смонтировать оборудование и запустить систему единого электронного билета в эксплуатацию планируют до апреля.

На данный момент, система бесконтактной оплаты в общественном транспорте уже работает в Житомире, Сумах и Харькове.

Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.

ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?.