Финансовые новости
- |
- 09.01.18
- |
- 21:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Полноценный запуск Wi-Fi в киевском метро снова переносится
14:30 09.01.2018 |
Киевское инвестиционное агентство отмечает необходимость пересмотреть, а возможно и расторгнуть сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене.
Об этом сообщил генеральный директор КИА Олег Мистюк.
«Сделка должна быть пересмотрена и, возможно, даже расторгнута. За последний год Mosquito перестал заниматься расширением из-за финансовых проблем. Александр Адарич (собственник Mosquito Mobile) рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной компании Mosquito Mobile перед «Фидобанком», полностью очистил компанию от банковских долгов, но 5 млн. долл. для завершения проекта у него не было», - сказал он.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ завершила расследование дела Мартыненко
|Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат
|Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полноценный запуск Wi-Fi в киевском метро снова переносится
|Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире - Henley & Partners
|Киевские власти сдадут в аренду на 10 лет почти тысячу остановок
|Динамика предложения на рынке особняков Киева и пригорода разная
|Вокруг Киева начнут строить новую кольцевую дорогу
|Украина переходит на оплату медицинских услуг за каждого пациента - Супрун
Это интересно
|Синдром пчеломатки: почему начальницы мешают женщинам делать карьеру
|Apple признала уязвимость почти всех своих систем
|Работа будущего: 10 навыков, необходимых в 2020 году
|Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения
|Как Lego стал самым влиятельным брендом
|Bloomberg: Google в 2016 году увела в офшоры 16 млрд евро
|Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук