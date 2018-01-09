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Киевские власти сдадут в аренду на 10 лет почти тысячу остановок
08:25 09.01.2018 |
Киевская горгосадминистрация объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта в Киеве. Конкурсная документация будет выдаваться до 21 января 2018 г. Об этом сообщают Наші Гроші.
Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тыс. грн. с НДС, в том числе павильон ожидания (15 кв. м) - 115 тыс. грн, киоск (до 15 кв. м) - 149 тыс. грн, благоустройство территории - 50 тыс. грн, информационное табло - 40 тыс. грн, кнопка тревоги - 1 тыс. грн.
Выставленные на конкурс 994 остановки разделены на неравномерные лоты. В самый крупный лот вошла четверть остановок - 242 шт., еще 109 вошли во второй лот. Две трети остановок разбиты в лоты по 50-10 штук. Адреса и пассажиропотоки остановок можно посмотреть здесь.
Кроме инвестирования в сами остановки, победители конкурсов должны сделать и другие взносы.
Победитель конкурса должен заплатить КП Киевпастранс не менее 3,3% на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Размер этого взноса является основным критерием для определения победителя.
Также инвестор должен заплатить Киевскому инвестиционному агентству 1% от ориентировочной стоимости объекта инвестирования в качестве компенсации за выполнение подготовительных работ. На все эти выплаты участник конкурса должен предоставить обеспечение в виде банковской гарантии.
Также необходимо предоставить гарантию сроком действия до 6 месяцев на уплату банком 60% от ориентировочной общей стоимости инвестирования "в случае, если инвестиционный договор не заключен в течение 30 дней с момента получения победителем конкурса приглашения на переговоры для согласования условий инвестиционного договора, и конечного варианта договора в случае, когда победитель конкурса отказывается от подписания инвестиционного договора, выдвигает неприемлемые условия подписания инвестиционного договора".
Срок действия инвестиционных соглашений - 10 лет. Право собственности на павильон и киоск принадлежит инвестору, павильон по истечению срока действия соглашения передается в коммунальную собственность.
Киевпастранс обязан принять меры по освобождению 20-метровой зоны вокруг остановок от временных сооружений, которые могут помешать выполнению инвестиционного договора.
Основным критерием определения победителя является размер средств на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Среди дополнительных критериев первым указано "надежность участника, серьезность его намерений и намерений его партнеров".
В случае успешного проведения конкурса по всем лотам, во все 994 остановки должно быть инвестировано не менее 353 млн грн, А коммунальщики получат не менее 11 млн грн на инфраструктуру и не менее 3,5 млн грн на подготовку самого конкурса.
В Facebook уже создана группа противников этого конкурса под названием Малый бизнес Украины объединяйся. По мнению активистов, условия конкурса носят признаки дискриминации: малому бизнесу невозможно собрать достаточные средства для инвестирования в большие пакеты объектов, кроме того отсутствует возможность инвестировать в одну или несколько остановок.
Ранее сообщалось, что в мае 2018 г. Фонд госимущества Украины планирует приватизировать Киевпассервис.
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