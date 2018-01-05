Финансовые новости
- |
- 05.01.18
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Динамика предложения на рынке особняков Киева и пригорода разная
10:29 05.01.2018 |
В Киеве количество выставленных на продажу частных домов в декабре, по сравнению с сентябрем, уменьшилось на 2,9% до 1 тыс. 291 объекта, а в пригороде столицы - наоборот, возросло: на 8,3% и сейчас составляет 7 тыс. 673 единицы. Об этом в своем ежеквартальном обзоре рыночной ситуации сообщили аналитики портала 100realty.ua.
Интересно, что как в столице, так и в соседних районах, в зависимости от площади дома, наибольшую долю - 45% занимают объекты площадью 100-250 кв. м.
Если в Киеве особняков стоимостью до 100 тыс. долларов насчитывается 29% от общего количества, то в пригороде таких уже 45%. А вот доля самого дорогого предложения - дома стоимостью от 500 тыс. долларов почти одинакова: в Киеве это 10%, за его пределами - 9%.
В Киеве наибольшее количество домов в декабре предлагалось в Дарницком районе - 35%, наименьшее - в Печерском, всего 1% от общего количества. В приближенных к Киеву районах области самый большой выбор в Киево-Святошинском районе. Там сконцентрировано 44% от всего предложения пригорода. Наименьшая доля приходится на Броварской район - 9%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко купил дом стоимостью 552 грн за кв. м – декларация
|Курс гривни на межбанке не смог удержаться ниже 28 грн
|Между ЛНР и ДНР назревает очередной виток торговой войны
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Динамика предложения на рынке особняков Киева и пригорода разная
|Вокруг Киева начнут строить новую кольцевую дорогу
|Украина переходит на оплату медицинских услуг за каждого пациента - Супрун
|Как изменилась армия за год
|Рентабельность строительства жилья эконом- и комфорт-класса в Киеве составляет 25% - эксперт
|МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине
Это интересно
|Крупнейшие взломы и атаки в криптопространстве за 2017 год
|Дания открывает самую самую гуманную тюрьму в мире
|Тысячи топовых сайтов принимают незаметные контрмеры против блокировщиков рекламы
|Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Первый электрический спорткар Porsche - Mission E - будет доступен в трех полноприводных модификациях
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей