Динамика предложения на рынке особняков Киева и пригорода разная

В Киеве количество выставленных на продажу частных домов в декабре, по сравнению с сентябрем, уменьшилось на 2,9% до 1 тыс. 291 объекта, а в пригороде столицы - наоборот, возросло: на 8,3% и сейчас составляет 7 тыс. 673 единицы. Об этом в своем ежеквартальном обзоре рыночной ситуации сообщили аналитики портала 100realty.ua.

Интересно, что как в столице, так и в соседних районах, в зависимости от площади дома, наибольшую долю - 45% занимают объекты площадью 100-250 кв. м.

Если в Киеве особняков стоимостью до 100 тыс. долларов насчитывается 29% от общего количества, то в пригороде таких уже 45%. А вот доля самого дорогого предложения - дома стоимостью от 500 тыс. долларов почти одинакова: в Киеве это 10%, за его пределами - 9%.

В Киеве наибольшее количество домов в декабре предлагалось в Дарницком районе - 35%, наименьшее - в Печерском, всего 1% от общего количества. В приближенных к Киеву районах области самый большой выбор в Киево-Святошинском районе. Там сконцентрировано 44% от всего предложения пригорода. Наименьшая доля приходится на Броварской район - 9%.