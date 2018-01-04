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Вокруг Киева начнут строить новую кольцевую дорогу
17:02 03.01.2018 |
В 2018 году вокруг столицы начнут строительство большой кольцевой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко.
"Весь транзитный транспорт идет через центр города. Такого нет в современных странах. В 2018 году мы приступаем к строительству большой кольцевой дороги, которая сможет разгрузить наш город от транзитного транспорта", - отметил Кличко.
По мнению мэра, новая кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы на 20-30%.
Длина кольцевой дороги будет составлять около 200 км, сообщает Хмарочос. Она будет проходить через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы.
В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн), южный через р. Днепр (длиной 4,5 км и стоимостью 8,65 млрд грн), мост через р. Десна (длиной 1,6 км и стоимостью 1,5 млрд грн).
Стоимость проекта - около 2 миллиардов долларов.
В 2016 году мэрией был подписан меморандум с китайской государственной корпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC). Согласно документу, должно было состояться партнерство в нескольких проектах строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках меморандума - строительство большой кольцевой дороги.
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