Вокруг Киева начнут строить новую кольцевую дорогу

В 2018 году вокруг столицы начнут строительство большой кольцевой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Весь транзитный транспорт идет через центр города. Такого нет в современных странах. В 2018 году мы приступаем к строительству большой кольцевой дороги, которая сможет разгрузить наш город от транзитного транспорта", - отметил Кличко.

По мнению мэра, новая кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы на 20-30%.

Длина кольцевой дороги будет составлять около 200 км, сообщает Хмарочос. Она будет проходить через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы.

В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн), южный через р. Днепр (длиной 4,5 км и стоимостью 8,65 млрд грн), мост через р. Десна (длиной 1,6 км и стоимостью 1,5 млрд грн).

Стоимость проекта - около 2 миллиардов долларов.

В 2016 году мэрией был подписан меморандум с китайской государственной корпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC). Согласно документу, должно было состояться партнерство в нескольких проектах строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках меморандума - строительство большой кольцевой дороги.