Рентабельность строительства жилья эконом- и комфорт-класса в Киеве составляет 25% - эксперт

Средняя рентабельность строительства жилых объектов эконом- и комфорт-класса в Киеве не превышает 25%, считает и. о. начальника отдела продаж столичного жилого комплекса (ЖК) Svitlo Park Денис Павленко.

"На сегодняшний день средняя рентабельность строительства объектов эконом- и комфорт-класса в Киеве не превышает 25%", - цитирует Д.Павленко пресс-служба ЖК Svitlo Park.

По его словам, аналитические данные по рынку жилья свидетельствуют о незначительном росте средних цен, но ограниченный спрос вынудил застройщиков снижать цены до возможного допустимого уровня.

По прогнозу Д.Павленко, если экономическая ситуация в стране будет стабильной, то ценовая политика застройщиков в 2018 году не изменится, однако вероятно повышение цен в связи с инфляционным скачком.

"Годовой рост стартовых цен в отдельных сегментах жилья может составить 5-7%, но это коснется только наиболее востребованных проектов комплексной застройки, учитывающих создание полноценной многофункциональной инфраструктуры", - отметил эксперт, добавив, что многие компании привязывают цену на квартиры не только к стадии строительства объекта, но и к курсу доллара.

"Существует негласное правило: цены будут пересмотрены, если доллар "шагнет" за отметку 28-29 грн", - объяснил Д.Павленко, при этом рост цен на жилую недвижимость, по его словам, в большинстве случаев не будет обусловлен увеличением спроса.

"Повышая цену, строительные компании попросту перестрахуют свои риски в случае ослабления гривны", - объяснил он.

Как сообщалось, ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев), один из крупнейших застройщиков Украины, выступило инвестором проекта строительства мини-города Svitlo Park по ул.Надднепрянское шоссе, 2а на границе Печерского и Голосеевского районов Киева. Прроект предусматривает 23 многоэтажные дома "комфорт-класса" от 10 до 26 этажей.

