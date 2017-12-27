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Почти половина киевлян оплачивают счета через интернет
20:36 26.12.2017 |
Около половины платежей от клиентов «Киевэнерго» за горячее водоснабжение и отопление поступает через Интернет. Об этом рассказал Андрей Таляр, директор «Киевской энергоснабжающей компании», которая входит в состав «Киевэнерго».
«В ноябре 2017 процент интернет платежей среди населения за услуги отопления и горячей воды достиг 45%, а электроэнергии - 55%. Еще в начале года эти показатели составляли соответственно 27% и 43%. Клиенты пользуются различными точками входа для осуществления оплаты: сайты банков, платежных систем, мобильные приложения», - отметил Андрей Таляр.
По словам директора «Киевской энергоснабжающей компании», услугой «Личный кабинет» уже пользуются около 350 тыс. потребителей, которые не только оплачивают, но и вносят показания счетчиков горячей воды и отопления, контролируют суммы начислений, а также могут отслеживать историю совершенных платежей, начислений и показаний.
Недавно разработчики «Личного кабинета» упростили процедуру регистрации для новых клиентов - теперь для этого достаточно внести на сайте номер лицевого счета.
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