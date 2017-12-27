Почти половина киевлян оплачивают счета через интернет

Около половины платежей от клиентов «Киевэнерго» за горячее водоснабжение и отопление поступает через Интернет. Об этом рассказал Андрей Таляр, директор «Киевской энергоснабжающей компании», которая входит в состав «Киевэнерго».

«В ноябре 2017 процент интернет платежей среди населения за услуги отопления и горячей воды достиг 45%, а электроэнергии - 55%. Еще в начале года эти показатели составляли соответственно 27% и 43%. Клиенты пользуются различными точками входа для осуществления оплаты: сайты банков, платежных систем, мобильные приложения», - отметил Андрей Таляр.

По словам директора «Киевской энергоснабжающей компании», услугой «Личный кабинет» уже пользуются около 350 тыс. потребителей, которые не только оплачивают, но и вносят показания счетчиков горячей воды и отопления, контролируют суммы начислений, а также могут отслеживать историю совершенных платежей, начислений и показаний.

Недавно разработчики «Личного кабинета» упростили процедуру регистрации для новых клиентов - теперь для этого достаточно внести на сайте номер лицевого счета.