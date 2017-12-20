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В Киеве начинает работу первый отель сети Marriott International под брендом Aloft Kiev
12:44 20.12.2017 |
Официальной датой открытия значится 20 декабря, сообщает ABCnews.
В отеле уточнили, что в этом году пройдет только техническое открытие. Бронирование номеров планируют открыть в начале следующего года.
О планах запуска Aloft Kiev было заявлено еще в 2013 г. Архитектор 24-этажного здания Aloft Kiev на улице Эспланадной, 17, - Олег Дроздов, проектировавший здание столичного Театра на Подоле.
Этот гостиничный бренд продвигается вне звездной классификации, как "стильный бутик-отель". Киевская гостиница на 310 номеров станет 450-й гостиницей под брендом Aloft.
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