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Киевсовет предложит близлежащим населенным пунктам объединиться в Киевскую агломерацию
18:41 15.12.2017 |
Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, который предусматривает создание местной ассоциации "Киевская агломерация".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Соответствующий проект решения предусматривает обращение Киевсовета к местным советам близлежащих населенных пунктов о создании Киевской агломерации.
"Ассоциация будет выступать платформой для обмена мнениями и наработки стратегических решений, которые направлены на повышение социально-экономического благосостояния всех жителей региона. Это крайне необходимо, ведь сегодня перед городом Киевом и близлежащими населенными пунктами возникает большое количество вызовов и проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями", - сказано в сообщении.
Согласно проекту решения, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен провести консультации относительно создания ассоциации с городскими, сельскими и поселковыми председателями и секретарями местных советов населенных пунктов Киевской области.
Также предлагается направить местным советам городов Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка, поселков Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка (Броварской район), Калиновка (Васильковский район), Коцюбинское, Козин, Чабаны, а также прилегающих к городу Киев сел обращение Киевского городского совета по объединению в ассоциацию.
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