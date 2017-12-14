Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Чтобы предотвратить порчу асфальта, фуры на въезде в Киев будут взвешивать
20:39 14.12.2017 |
На основных въездах в Киев устанавливают весовые комплексы для взвешивания грузового транспорта. Это связано с тем, что отдельные перевозчики пренебрегают нормами по погрузке и портят недавно отремонтированные дороги.
Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
«Технические возможности современных большегрузных автомобилей позволяют перевозчикам загружать грузы, превышающие расчетные нормы нагрузки на дороги. Как результат - портятся дороги, создаются неудобства для киевлян», - отметил директор КП «Киевдорсервис» Виктор Черний.
Установлен комплекс на Окружной дороге, на Житомирской трассе, осуществляют монтаж третьего комплекса - для контроля за движением грузового транспорта в Бориспольском направлении.
Ранее сообщалось, что таможня направила на ремонт дорог более 11 миллиардов гривен с начала года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Канада решила продавать оружие Украине
|НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%
|Как банки сканируют нас по номеру телефона
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чтобы предотвратить порчу асфальта, фуры на въезде в Киев будут взвешивать
|Киевпасстранс приступил к установке автоматов для бесконтактной оплаты проезда
|Украина поднялась в мировом рейтинге продаж оружия
|Итальянский лоукостер начал летать из Милана в Киев
|Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019
|Мобильные операторы договорились о внедрении 3G и 4G в киевском метро
Это интересно
|Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
|Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году