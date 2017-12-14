Чтобы предотвратить порчу асфальта, фуры на въезде в Киев будут взвешивать

На основных въездах в Киев устанавливают весовые комплексы для взвешивания грузового транспорта. Это связано с тем, что отдельные перевозчики пренебрегают нормами по погрузке и портят недавно отремонтированные дороги.

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

«Технические возможности современных большегрузных автомобилей позволяют перевозчикам загружать грузы, превышающие расчетные нормы нагрузки на дороги. Как результат - портятся дороги, создаются неудобства для киевлян», - отметил директор КП «Киевдорсервис» Виктор Черний.

Установлен комплекс на Окружной дороге, на Житомирской трассе, осуществляют монтаж третьего комплекса - для контроля за движением грузового транспорта в Бориспольском направлении.

Ранее сообщалось, что таможня направила на ремонт дорог более 11 миллиардов гривен с начала года.