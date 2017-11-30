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В Киеве будут эвакуировать припаркованные авто, мешающие движению общественного транспорта и пешеходов
09:34 30.11.2017 |
Неправильно припаркованные автомобили, которые мешают движению общественного транспорта или пешеходов в Киеве будут эвакуировать, заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов.
"Неправильно припаркованные автомобили будут эвакуировать в случаях, когда их будут оставлять на полосе движения общественного пассажирского транспорта, на пешеходных переходах, среди дороги и тому подобное", - сказал он на брифинге в среду.
Как сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА в среду, принятый накануне депутатами Киевсовета перечень улиц, где парковка приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению, дает правоохранителям основания забирать с дорог незаконно припаркованные автомобили.
"Мы подготовили законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно парковки, где инициируем предоставление полномочий местным органам власти использовать фото- и видеофиксацию нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Тогда у нас появятся рычаги влияния на нарушителей. А пока у нас их нет, мы утвердили этот перечень, чтобы дать права полиции эвакуировать автомобили в случае неотложной потребности", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
При этом С.Симонов отметил, что легитимные парковочные площадки, в частности, на определенном перечне улиц, будут работать в привычном режиме.
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