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Кличко хочет строить многоэтажные паркинги на месте гаражей
09:00 30.11.2017 |
Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко ожидает, что Верховная Рада на следующей неделе примет во втором чтении закон о парковке, который позволит городским властям упорядочить стоянку автомобилей в столице.
"Надеюсь, что на следующей неделе Верховная Рада примет во втором чтении закон о парковке, который даст нам возможность и наводить порядок с парковкой на улицах, и привлекать инвесторов для строительства паркингов. В том числе многоэтажных паркингов на месте гаражей. Мы ожидаем, что многих инвесторов привлекут такие возможности, а нам это поможет в наведении порядка на улицах нашего города ", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Прямой"Ю сообщает пресс-служба КГГА .
Он отметил, что несколько недель назад, облетая Киев на вертолете, обратил внимание, что много территории города занято старыми гаражами. Эти большие территории, по мнению Кличко, должны быть использованы эффективнее.
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