Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 01:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Uber снова повысил тарифы в Киеве
16:49 27.11.2017 |
Сервис вызова такси Uber в пятый раз повысил тарифы в столице.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Как отмечают в компании, основная причина такого решения - желание "привлечь больше водителей".
Стоимость подачи автомобиля увеличилась на 4,5 грн до 25 грн. Цена за километр поездки осталась прежней - 4,5 грн.
Минимальная стоимость поездки составит не менее 40 грн.
Напомним, в прошлый раз Uber существенно поднял тарифы в начале сентября.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Uber снова повысил тарифы в Киеве
|Единый электронный билет для общественного транспорта заработает в Киевев апреле следующего года
|Сектор офисной недвижимости Киева станет одним из ключевых для инвесторов в 2018 году
|7 украинцев попали в Топ-100 новаторов Европы - Financial Times
|Киев договорился с китайской CRIG о строительстве линии метро на Троещину
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
|Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить
Это интересно
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов