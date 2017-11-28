Единый электронный билет для общественного транспорта заработает в Киевев апреле следующего года

В апреле следующего года в наземном транспорте Киева заработает электронный билет. Об этом сообщил директор Департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Сейчас мы только подписали договор. До конца года будет закуплено 500 комплектов (бортовые компьютеры и валидаторы), начнем их монтировать. В начале следующего года будет допоставлено еще 1000 комплектов. И до апреля мы планируем смонтировать все оборудование и запустить систему в эксплуатацию», - сообщил он.

Новые валидаторы будут обеспечивать как бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов.

«На каждый автобус, троллейбус, трамвай будет поставлен бортовой компьютер и валидатор. Валидаторы мы решили выбрать универсальные, где можно заплатить обычной пластиковой карточкой, которая есть в метро, платежной бесконтактной картой, Карточкой киевлянина, мобильным приложением с QR-кодом, умными часами с функцией NFC и разовым билетом с QR-кодом, который можно купить в автомате по оплате услуг», - рассказал Юрий Назаров

Напомним, что 17 января 2016 года Верховная Рада проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта. Инициатива поможет бороться с коррупцией на транспорте и выведет из тени нелегальных перевозчиков.