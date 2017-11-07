Нотариусы смогут быстрее оформлять договоры купли-продажи недвижимости в Киеве

Более 580 нотариусам предоставлен доступ в Реестр территориальной общины города Киева. Такая необходимость возникла из-за поступления в районные государственные администрации большого количества запросов от нотариусов на информацию о регистрации лиц для заключения сделок купли-продажи жилья и оформления наследства. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Ожидание ответов на запросы нотариусов про регистрацию лиц затягивает сроки осуществления каких-либо действий по купле-продаже жилья и создает социальное напряжение среди населения. И теперь нотариусы могут печатать справку о зарегистрированных лицах в день заключения сделки, что прежде всего исключит возможность коррупционных действий», - рассказал Поворозник.

По его словам, учитывая ситуацию с количеством запросов о подтверждении регистрации, принято решение о подключении к Реестру также отделов по вопросам учета жилой площади и других.

«Отныне киевляне не должны будут тратить свое личное время на получение справок для начисления субсидий, получения материальной помощи и другое. Сотрудники, которые подключены к Реестру, могут просматривать информацию о регистрации лиц и сразу распечатывать справки различного формата», - отметил Николай Поворозник.