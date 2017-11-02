У проектировщиков метро на Виноградарь уже готовы новые окончательные варианты вида платформ четырех станций.

Ми сейчас полностью изменили облик станций, - говорит главный архитектор института «Киевметропроект» Ярослав Левандовський.- Вот на будущей станции «Проспект Правды» предлагаем применить металлические панели свежего желтого цвета. Это у нас такая ассоциация с советской газетой «Правда», в честь которой когда-то был назван проспект. А если серьезно, то желтый - цвет солнца и радости. Сам проспект, ко времени постройки метро, ​​уже изменит свое название.

-Здесь мы впервые применили высокие стеклянные панели на путевых стенах вместо привычных керамических плиток, гранита, - объясняет Ярослав Левандовский. - сквозь стекло можно будет увидеть бетонный корпус станции. Благодаря подсветке получится интересная игра полутеней. Можно будет рассматривать из чего состоит станция.

«Проспект Правды» будет создаваться в очень ограниченном пространстве. Поэтому ее спроектировали с боковыми платформами, а вестибюль «развернули» перпендикулярно станции из-за нехватки места, переход ля пассажиров сделали над путями.

Станция метро «Мостицкая» расположится у зеленой зоны недалеко от конечной остановки троллейбуса №5. У нее аскетичный дизайн с зелеными путевыми стенами и гранитный пол. Все новые станции, кстати, будут с гранитным покрытием пола, как наиболее износостойким материалом. Но здесь предусмотрен один важный нюанс: шумопоглощающие экраны скроют под панелями из перфорированного фиброцемента.

-В всей подземке Киева очень шумно, люди не слышат друг друга, особенно когда подходит поезд, - объясняет Ярослав Левандовский. - При проектировании метро на Виноградарь по всей длине линии и ее станциях построят шумозащитные экраны и панели. Для колеи используют специальные технологии их прокладки.

Выход со станции «Мостицкая» - необычный. Здесь не центр города с его ограничениями по архитектуре. Поэтому мы постарались: вот на крыше хотим обустроить газон, он станет естественно зеленым.

Для станций, которые будут строиться после 2020 года (вторая очередь) также разработаны архитектурные проекты их внутреннего убранства. Станция «Виноградарь» разместится в середине строящегося на месте садов совхоза «Пуща Водица» огромного жилого массива сразу за гигамаркетом.

Мы попытались обыграть название «Виноградарь» и создать с помощью 90 темно-фиолетовых светильников ассоциации с виноградом, - рассказывает Ярослав Левандовский. - Сам пространство станции, чтобы его расширить визуально, предложили обустроить без традиционно выделенной путевой стены. Все своды будет единой конструкцией из белых крупногабаритных панелей.

Станция «Маршала Гречко» будет иметь классический павильон входа. Но с эскалаторами, которые доставляют пассажиров на глубину до 5 метров в вестибюль. Путевую стену украсили нишами, где размещены вертикальные светильники. Потолок над путями, который также с функцией шумоподавления, имеет рельеф, углубление и визуально отделен синим цветом от потолка платформы.

Проектами интерьеров всех четырех станций архитекторы института «Киевметропроект» занимались в течение года, перерабатывали их, и скоро представят заказчикам строительства - «Киевскому метрополитену». Для пассажиров с ограниченной мобильностью на всех четырех станциях предусмотрены лифты, а для сотрудников метрополитена построят гостиницу для ночных смен.