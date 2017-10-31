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У каждого киевлянина будет личный «Кабинет жителя»
14:49 30.10.2017 |
Власти столицы презентовали запуск программы для киевлян «Кабинет жителя». Это один из первоочередных проектов по созданию единой общегородской информационной системы.
По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова: «Кабинет жителя» - это единая точка входа в электронные городские системы. Сюда включены все базовые сервисы: петиции, общественный бюджет, функция электронной записи к врачу, запись в электронную очередь в детские сады, доступ к контакт-центр 15-51, оповещения и другие».
Часть этих сервисов уже функционирует, но они не объединены в единую систему, что доставляет определенные сложности как пользователям услуг, так и операторам сервисов.
«Мы анонсируем открытие следующего этапа развития системы оповещения жителей о любых событиях в столице. Для чрезвычайных события - тумана, гололеда, урагана, техногенных катастроф вводится принудительная рассылка сообщений», - поделился планами Юрий Назаров.
По данным информационного центра, на сегодняшний день уже 46% жителей столицы используют электронные сервисы для обращения в городские службы.
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