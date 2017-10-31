У каждого киевлянина будет личный «Кабинет жителя»

Власти столицы презентовали запуск программы для киевлян «Кабинет жителя». Это один из первоочередных проектов по созданию единой общегородской информационной системы.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова: «Кабинет жителя» - это единая точка входа в электронные городские системы. Сюда включены все базовые сервисы: петиции, общественный бюджет, функция электронной записи к врачу, запись в электронную очередь в детские сады, доступ к контакт-центр 15-51, оповещения и другие».

Часть этих сервисов уже функционирует, но они не объединены в единую систему, что доставляет определенные сложности как пользователям услуг, так и операторам сервисов.

«Мы анонсируем открытие следующего этапа развития системы оповещения жителей о любых событиях в столице. Для чрезвычайных события - тумана, гололеда, урагана, техногенных катастроф вводится принудительная рассылка сообщений», - поделился планами Юрий Назаров.

По данным информационного центра, на сегодняшний день уже 46% жителей столицы используют электронные сервисы для обращения в городские службы.