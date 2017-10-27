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В центре Киева запретят парковку на 61 участке улиц
15:23 26.10.2017 |
В Киевской горгосадминистрации подготовили проект распоряжения, утверждающего список дорожных отрезков, на которых запрещена парковка и стоянка транспортных средств. В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют, что это поможет уменьшить пробки и даст правовые основания для эвакуации автомобилей.
«Надеемся, что этим мы немного наведем порядок на улицах города, пока не будет законодательно утверждено использование эвакуаторов и новых правил в отношении нерадивых водителей», - сказал первый замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой.
Список улиц, на которых будет запрещена парковка и стоянка:
ул. Михайловская;
Львовская площадь;
ул. Сичевых Стрельцов;
ул. Мельникова (от ул. Глыбочицкая до ул. Дорогожицкая);
ул. Елены Телиги;
просп. Степана Бандеры;
просп. Генерала Ватутина;
Броварский просп.;
ул. Гната Хоткевича;
Харьковское шоссе;
ул. Московская;
ул. Генерала Алмазова;
ул. Михаила Грушевского;
ул. Крещатик;
ул. Бассейная;
бульвар Тараса Шевченко;
ул. Саксаганского (от ул. Паньковская до площади Победы);
ул. Жилянская (от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга);
Антоновича (от ул. Загородняя до бульв. Дружбы Народов);
ул. Большая Васильковская (от бульв. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до площади Льва Толстого);
просп. Валерия Лобановского;
Чоколовский бульвар;
ул. Вадима Гетьмана;
ул. Александра Довженко;
ул. Дегтяревская (от просп. Победы до ул. Ивана Шевцова);
ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского;
ул. Данила Щербаковского;
просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);
Кольцевая дорога;
ул. Пушкинская (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная);
ул. Верхний Вал (от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская);
ул. Нижний Вал (от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая);
просп. Академика Палладина (с парной стороны);
просп. Голосеевский;
просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);
Вокзальная площадь;
ул. Леонтовича (с непарной стороны);
ул. Герцена;
ул. Овруцкая (от ул. Герцена до Подольского спуска);
Подольский спуск;
площадь Тараса Шевченко;
ул. Стеценко (от просп. Академика Палладина до ул. Академика Туполева);
ул. Багговутовская (от ул. Пугачева до ул. Овруцкая);
ул. Пугачева (от ул. Мельникова до ул. Багговутовская);
ул. Кирилловская (от ул. Вышгородская до Подольского спуска);
ул. Вышгородская;
ул. Набережно-Рыбальская;
ул. Набережно-Крещатицкая;
Набережное шоссе;
Надднепрянское шоссе;
бульв. Дружбы Народов;
ул. Короленковская;
ул. Народного ополчения (с непарной стороны, от ул. Смелянская до Севастопольской площади);
ул. Заднепровского;
Севастопольская площадь;
Дарницкая площадь;
ул. Глыбочицкая;
ул. Межигорская;
ул. Прорезная;
ул. Ушинского (от ул. Авиаконструктора Антонова до Чоколовского бульвара);
Владимирский спуск.
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