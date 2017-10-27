В центре Киева запретят парковку на 61 участке улиц

В Киевской горгосадминистрации подготовили проект распоряжения, утверждающего список дорожных отрезков, на которых запрещена парковка и стоянка транспортных средств. В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют, что это поможет уменьшить пробки и даст правовые основания для эвакуации автомобилей.

«Надеемся, что этим мы немного наведем порядок на улицах города, пока не будет законодательно утверждено использование эвакуаторов и новых правил в отношении нерадивых водителей», - сказал первый замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой.

Список улиц, на которых будет запрещена парковка и стоянка:

ул. Михайловская;

Львовская площадь;

ул. Сичевых Стрельцов;

ул. Мельникова (от ул. Глыбочицкая до ул. Дорогожицкая);

ул. Елены Телиги;

просп. Степана Бандеры;

просп. Генерала Ватутина;

Броварский просп.;

ул. Гната Хоткевича;

Харьковское шоссе;

ул. Московская;

ул. Генерала Алмазова;

ул. Михаила Грушевского;

ул. Крещатик;

ул. Бассейная;

бульвар Тараса Шевченко;

ул. Саксаганского (от ул. Паньковская до площади Победы);

ул. Жилянская (от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга);

Антоновича (от ул. Загородняя до бульв. Дружбы Народов);

ул. Большая Васильковская (от бульв. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до площади Льва Толстого);

просп. Валерия Лобановского;

Чоколовский бульвар;

ул. Вадима Гетьмана;

ул. Александра Довженко;

ул. Дегтяревская (от просп. Победы до ул. Ивана Шевцова);

ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского;

ул. Данила Щербаковского;

просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);

Кольцевая дорога;

ул. Пушкинская (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная);

ул. Верхний Вал (от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская);

ул. Нижний Вал (от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая);

просп. Академика Палладина (с парной стороны);

просп. Голосеевский;

просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);

Вокзальная площадь;

ул. Леонтовича (с непарной стороны);

ул. Герцена;

ул. Овруцкая (от ул. Герцена до Подольского спуска);

Подольский спуск;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Стеценко (от просп. Академика Палладина до ул. Академика Туполева);

ул. Багговутовская (от ул. Пугачева до ул. Овруцкая);

ул. Пугачева (от ул. Мельникова до ул. Багговутовская);

ул. Кирилловская (от ул. Вышгородская до Подольского спуска);

ул. Вышгородская;

ул. Набережно-Рыбальская;

ул. Набережно-Крещатицкая;

Набережное шоссе;

Надднепрянское шоссе;

бульв. Дружбы Народов;

ул. Короленковская;

ул. Народного ополчения (с непарной стороны, от ул. Смелянская до Севастопольской площади);

ул. Заднепровского;

Севастопольская площадь;

Дарницкая площадь;

ул. Глыбочицкая;

ул. Межигорская;

ул. Прорезная;

ул. Ушинского (от ул. Авиаконструктора Антонова до Чоколовского бульвара);

Владимирский спуск.

