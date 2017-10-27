В Киеве задержали псевдоактивистив, которые шантажировали застройщиков

Правоохранители задокументировали факты системных требований от застройщиков денег за непрепятствование их законной деятельности. В частности, у одного из них псевдоактивисты требовали и получили 200 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Группа лиц позиционировала себя как представители общественной организации, отстаивающей якобы интересы жителей. Алгоритм действий был достаточно простым. Они выбирали объект застройки на территории Киева и области и устраивали акции протеста.

"Затем в частной беседе с владельцем коммерческой структуры злоумышленники выдвигали единственное требование: предприниматель платит им средства, а они, в свою очередь, прекращают совершать любые препятствия. В случае отказа злоумышленники собирали группу граждан для протеста, которые называли себя жителями определенного района. При необходимости - устраивали даже столкновения. Кроме того, посылали запросы во все государственные инстанции и подавали в суд о незаконности строительства. На самом деле компания имела весь пакет разрешительных документов. Вышеуказанные противоправные действия не прекращались, пока фигуранты дела не получали определенные ими суммы средств", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили всех организаторов и участников преступной группы. Ими оказались жители столичного региона. Полицейские задокументировали и факт вымогательства и получения от одного из застройщиков 200 тысяч долларов США.

В среду 25 октября работники Департамента, ГСУ Нацполиции с участием спецподразделения КОРД задержали участников преступной схемы при получении от застройщика 200 тысяч долларов США.

Полицейскими проведен ряд обысков, во время которых изъяты денежные средства, оружие, печати, "черновые" записи.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.