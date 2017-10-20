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Кубив раскрыл детали проекта метро на Троещину
17:13 19.10.2017 |
Длина ветки киевского метрополитена на жилой массив Троещина составит 18 км, на линии планируют построить 13 станций. Об этом в Facebook написал первый вице-премьер Степан Кубив.
Линия метро свяжет Троещину с аэропортом Киев (Жуляны), уточнил он.
"Говорил сегодня о строительстве линии киевского метро с Троещины до аэропорта Киев с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта $2 млрд, 85% из них обеспечит китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут профинансированы средствами КГГА", - написал Кубив.
"Я заверил правление международной группы Pacific Construction (китайские инвесторы, - ред.), что правительство и КГГА берут на себя обязательство запустить проект и довести его до конца", - добавил Кубив.
В начале 2017 г. в КГГА планировали пустить на Троещину особую рельсовую систему Tram-Train.
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