В январе-сентябре на рынке первичной недвижимости в Киеве предложение увеличилось в 3 раза до 66 тыс. квартир, - City Development Solution

Консалтинговая компания City Development Solution (CDS, Киев) констатирует, что в январе-сентябре предложение новых квартир на рынке первичной недвижимости в Киеве увеличилось более чем в 3 раза до 66 000 квартир.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"В 3 квартале 2017 года продажи открылись в 15 новых объектах, а в 21 жилом комплексе стартовали новые очереди, пополнив рынок на 19 тысяч квартир. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, прирост нового предложения увеличился более чем в три раза. По состоянию на сентябрь 2017 года активные продажи ведутся в 268 объектах, что на 25% больше, чем в сентябре прошлого года", - говорится в нем.

При этом с начала года рынок вырос почти на 40 тыс. квартир в 36 новых комплексах и 52 новых очередях уже существующих ЖК.

Сообщается, что 43% и 42% квартир предлагаются в комплексах эконом- и комфорт-классов соответственно, 13% квартир реализуется в комплексах бизнес-класса, и еще 2% - в комплексах премиум-класса.

В 3 квартале наибольшее предложение новых квартир наблюдалось в Шевченковском районе - 29% от общего предложения.

В Оболонском районе в июле-сентябре новые объекты не появились.

"На рынке первичной жилой недвижимости наблюдается тенденция к преобладанию масштабных объектов застройки. Это заметно как по количеству квартир в новых комплексах, средний размер которых составил 460 квартир/комплекс, так и по активному запуску новых очередей в уже строящихся объектах", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что средняя площадь квартир, вводимых в эксплуатацию, к концу сентября снизилась до 65,1 кв.м.

Эксперты компании прогнозируют, что по итогам 2017 года этот показатель, скорее всего, окажется на уровне 62-63 кв.м.

Как сообщали Українські Новини, CDS констатирует, что в 2016 году предложение рынка первичной недвижимости выросло на 32,5% до 53 тыс. квартир по сравнению с 2015 годом.

CDS - консалтинговая компания, предоставляющая комплекс консалтинговых, маркетинговых и агентских услуг во всех сегментах рынка недвижимости в Украине и за рубежом.