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Киевсовет просит Раду разрешить создать муниципальную парковочную инспекцию
17:46 05.10.2017 |
Киевский городской совет просит Верховную Раду разрешить создать муниципальную парковочную инспекцию.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 83 депутата при минимально необходимом 61. передают Українські Новини.
Депутаты поддержали обращение к Верховной Раде о совершенствовании регулирования отношений в сфере парковки транспортных средств.
В тексте соответствующего обращения отмечается, что система парковки в Украине не соответствует ни потребностям участников дорожного движения, ни требованиям населения, ни европейским стандартам в этой сфере.
Указано, что водители зачастую не оплачивают услуги по парковке, пренебрегают законными требованиями инспекторов-парковщиков, оставляют транспортные средства на тротуарах или на проезжих частях улиц, иногда в несколько рядов.
Депутаты Киевсовета обратились в Раду, чтобы создать законодательный механизм ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств, усиления такой ответственности (особенно ответственности тех водителей, противоправно занимают места для парковки автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью), а также подготовить необходимую законодательную базу для функционирования муниципальной парковочной инспекции.
Как сообщали Українські Новини, 26 сентября оператор мобильной связи компания "Киевстар" и коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения инновационных услуг для автомобилистов и намерены запустить услугу платы за парковку в Киеве через СМС для абонентов оператора.
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