Киевсовет просит Раду разрешить создать муниципальную парковочную инспекцию

Киевский городской совет просит Верховную Раду разрешить создать муниципальную парковочную инспекцию.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 83 депутата при минимально необходимом 61. передают Українські Новини.

Депутаты поддержали обращение к Верховной Раде о совершенствовании регулирования отношений в сфере парковки транспортных средств.

В тексте соответствующего обращения отмечается, что система парковки в Украине не соответствует ни потребностям участников дорожного движения, ни требованиям населения, ни европейским стандартам в этой сфере.

Указано, что водители зачастую не оплачивают услуги по парковке, пренебрегают законными требованиями инспекторов-парковщиков, оставляют транспортные средства на тротуарах или на проезжих частях улиц, иногда в несколько рядов.

Депутаты Киевсовета обратились в Раду, чтобы создать законодательный механизм ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств, усиления такой ответственности (особенно ответственности тех водителей, противоправно занимают места для парковки автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью), а также подготовить необходимую законодательную базу для функционирования муниципальной парковочной инспекции.

Как сообщали Українські Новини, 26 сентября оператор мобильной связи компания "Киевстар" и коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения инновационных услуг для автомобилистов и намерены запустить услугу платы за парковку в Киеве через СМС для абонентов оператора.