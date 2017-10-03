Финансовые новости
- |
- 03.10.17
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В этом году в Киеве начнется строительство пешеходного «легкого» моста
16:50 02.10.2017 |
В этом году в Киеве начнется строительство пешеходного облегченного моста по швейцарскому проекту - он будет начинаться возле арки Дружбы народов возле Европейской площади и дойдет до Владимирской горки. И можно будет пешком добраться до знаковых мест Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«В этом году мы начнем, а к весне будущего года закончим и реконструкцию Пейзажной аллеи. Одно из любимых мест киевлян станет более современным и красивым. Уже есть заинтересованные инвесторы для строительства канатной дороги, которая соединит арку Дружбы народов и Труханов остров. На втором этапе мы планируем построить пересадочный пункт этой канатной дороги и направим ее через весь остров в Гидропарк. Протяженность маршрута будет 5 км», - отметил Кличко.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Геращенко: У Авакова и Порошенко конфликт с первого дня
|Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровавым в истории США
|Джон Хербст: Россия проиграет войну Украине в течение десяти лет
|На границе с Венгрией задержана группа злоумышленников, собиравшихся взорвать памятник на Верецком перевале - Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В этом году в Киеве начнется строительство пешеходного «легкого» моста
|Международные компании готовы вложить $500 млн в парк развлечений в Гидропарке в Киеве - Кличко
|Украина в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEO поднялась на 81-е место
|Литовцы помогут киевским чиновникам вернуть Киевэнерго в коммунальную собственность
|В Киеве появится муниципальная охрана: решение принято
|Комиссия по вопросам переименований КГГА поддержала переименование станции метро «Петровка» на «Почайну»
|Украина исполнила решение суда о компенсации части издержек по процессу о долге перед РФ
Это интересно
|Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 г. - на 12,5%
|Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
|"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"
|Капитал всех миллионеров мира превысил 63 триллиона долларов - исследование
|Экран первого сгибающегося смартфона Samsung в сложенном состоянии будет защищен корпусом
|Автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году
|Вместо пальца — сердце: какой метод биометрической идентификации ждёт нас в будущем?