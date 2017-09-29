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Международные компании готовы вложить $500 млн в парк развлечений в Гидропарке в Киеве - Кличко
17:26 29.09.2017 |
Киев завершает переговоры с международными компаниями о привлечении около $500 млн инвестиций в строительство парка развлечений на территории Гидропарка, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Есть три международные компании, которые готовы вложиться в строительство парка развлечений на этой территории (Гидропарка - ИФ) - своеобразного "Диснейленда". Сейчас мы уже на финальной стадии переговоров", - сказал столичный голова в интервью журналу "Новое время", опубликованном в пятницу.
По его словам, 140 га территории Гидропарка сейчас находятся в ужасном состоянии "заброшены и представляют собой дикую местность".
В.Кличко также сообщил, что в планах городских властей до конца этого года начать строительство пешеходного моста от арки Дружбы народов к Владимирской горке и реконструкцию Пейзажной аллеи.
Среди других планов он выделил запуск канатной дороги по маршруту арка Дружбы народов - Труханов остров, с продлением ее на втором этапе до Гидропарка. По словам мэра, на этот проект уже найдены инвесторы.
Помимо того, будет заменен фуникулер на более современный, сказал столичный голова.
Гидропарк - остров на Днепре, через который проходит одна из трех линий метро.
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