Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве появится муниципальная охрана: решение принято
19:39 21.09.2017 |
Киевский городской совет создал коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".
За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 61 депутат при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.
Инициатором проекта решения является мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.
Муниципальная охрана призвана усилить охрану коммунальных учреждений, таких как учебные заведения, коммунальные предприятия и иные объекты городского имущества.
В состав муниципальной охраны планируется привлечение участников антитеррористической операции.
Муниципальная охрана должна полностью финансироваться из городского бюджета.
Согласно правке комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, уставный капитал предприятия должен составлять 2,5 млн гривен.
Сфера деятельности будет охватывать широкий спектр услуг, от физической охраны до создания программного обеспечения "выработки собственной продукции" в сфере охранной деятельности, а также осуществление другой хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
ТОП-НОВОСТИ
|Цена прослушки. Луценко не дает Сытнику стать украинским Гувером
|Когда уедет цирк. Почему на Согласительном совете никто ни с кем не соглашается
|Игра с Левочкиным: Даст ли сбой "договорняк" газовиков
|Порошенко: США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Киеве появится муниципальная охрана: решение принято
|Комиссия по вопросам переименований КГГА поддержала переименование станции метро «Петровка» на «Почайну»
|Украина исполнила решение суда о компенсации части издержек по процессу о долге перед РФ
|Пять фактов о строительном буме в Киеве: стоит ли ждать обвала цен на квартиры
|Цены квартир на "вторичке" в Киеве продолжат падение - эксперт
|Коррупция и недоверие к судебной системе второй год кряду являются основными преградами для инвестиций в Украину - опрос
Это интересно
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США
|Как получить заслуженное повышение на работе
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass
|Почему полный переход на электромобили случится не сразу
|В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты
|Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов