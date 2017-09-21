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Комиссия по вопросам переименований КГГА поддержала переименование станции метро «Петровка» на «Почайну»
11:32 21.09.2017 |
«Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует Закону о декоммунизации. «Петровка» названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил бед для Украины, а Почайна - это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу», - рассказал депутат Киевсовета Константин Богатов.
Отмечается, что принятие комиссией решения предшествовали общественные обсуждения.
Для того, чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевского городского совета.
Ранее сообщалось, что началось общественное обсуждение переименования станции метро «Петровка».
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