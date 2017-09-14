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Цены квартир на "вторичке" в Киеве продолжат падение - эксперт
17:17 14.09.2017 |
Стоимость квартир на вторичном рынке жилья Киева в течение января-июня 2017 года снизилась в гривне на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и в дальнейшем продолжит снижаться, считает заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.
"Замершая цена в гривне на вторичном рынке жилья постоянно снижается в долларах. Но в 2017 году она начала снижаться даже в гривне. Это обусловлено, прежде всего, падением интереса ко вторичному рынку жилья. Районы, которые были массово застроены в 50-60-е годы - Воскресенка, Борщаговка, Караваевые дачи, обесцениваются быстрее, чем жилье более качественное, новое и приближенное к центру", - сказал эксперт на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
Как объяснил К.Олейник, в настоящее время на рынке жилья Киева происходит существенное перераспределение спроса в сторону "первички".
"В 2008-2011 гг. львиную долю (в структуре продаж - ИФ) составляло жилье вторичного рынка (порядка 60 тыс. квартир). Сейчас на рынке растет доля неликвида - вторичного жилья, которое не предоставляет ценности для покупателя, и спрос перемещается на первичный рынок", - рассказал К.Олейник.
По его мнению, частично перемещение спроса связано с практически полным отсутствием ипотеки, в то время как инструмент рассрочки от застройщика работает. Так, по итогам 2016 года было выдано всего лишь 765 новых кредитов по программам ипотеки.
Как отметил представитель UTG, украинцы продолжают улучшать свои жилищные условия, которые сейчас далеки от европейских стандартов.
По его словам, по состоянию на начало 2017 года совокупный жилой фонд Киева составлял 1 млн 80 тыс. квартир, или 63 млн кв. м. жилья. При этом большую его часть формирует ветхое устаревшее жилье.
"В перерасчете на каждого жителя столицы это составляет порядка 22 кв. м жилплощади. В развитых странах Европы этот показатель составляет от 30 до 40 кв. м. Учитывая действующую насыщенность Киева жилплощадями до средней насыщенности, действующей в Европе, нам понадобится 10-15 лет. Поэтому говорить, что темпы строительства существенно опережают потребности населения, нельзя. Большинство населения еще не переехало в те условия жизни, которые будут для них полностью удовлетворительными", - считает К.Олейник.
Эксперт UTG прогнозирует дальнейшее снижение стоимости квартир на вторичном рынке.
По подсчетам экспертов, в настоящее время в Киеве присутствует около 60 тыс. непроданных квартир на "вторичке" и 30 тыс. квартир на "первичке".
При этом стоимость жилья на первичном рынке жилья в 2018г также может снизиться на 3-4% в долларах.
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